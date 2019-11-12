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  • 12.11.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 09:12

'de zehir tacirlerine operasyon! 19 kişi gözaltında

'de emniyet güçleri tarafından sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 19 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de zehir tacirlerine operasyon

'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 17 yakalama kararına istinaden 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yapmak suçuna istinaden 17 yakalama kararına istinaden 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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