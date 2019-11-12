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  • 12.11.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 18:40

başvuruları başladı! 2020 ? Hac kayıtları nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kısa bir süre önce kayıt tarihleri duyurulmuştu. Dün 2020 yılı hac kayıt işlemlerinin başlamasıyla birlikte "?" sorusu merak edilmeye başlandı. Kayıt yaptıracak vatandaşların müracaatlarını 13 Aralık'a kadar tamamlaması gerekiyor. Peki, hac kayıtları nasıl yapılır? İşte kayıt işlemlerine dair bilgiler...

Hac görevini yerine getirecek olan vatandaşlar hac başvuru işlemlerinin başlamasıyla birlikte konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre başvuru işlemlerine dair detaylar belli oldu. Peki, 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıtları nasıl yapılır?

HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, gelecek yıl hacca gitmek üzere ilk kez müracaat edecekler için ön kayıt süreci başladı.

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