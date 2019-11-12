Hac görevini yerine getirecek olan vatandaşlar hac başvuru işlemlerinin başlamasıyla birlikte konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre başvuru işlemlerine dair detaylar belli oldu. Peki, 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıtları nasıl yapılır?

HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, gelecek yıl hacca gitmek üzere ilk kez müracaat edecekler için ön kayıt süreci başladı.

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