Ebabil kuşu hakkında bilgiler ve hikayesi, vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. Pek çok türü bulunan ve Türkiye'de bu türlerden sadece 4'ünün yaşadığı ebabil kuşları Kuran-ı Kerim'de adı geçen kuşlardan birisi. Vatandaşlar bu nedenle ebabil kuşu hikayesi hakkında araştırma yapıyor. Peki, ebabil kuşu ne anlama gelir? İşte ebabil kuşunun özelikleri...

EBABİL KUŞU HAKKINDA BİLGİLER

Ebabil kuşu, kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavisli bir kuş türüdür. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri gören bir türdür.

Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar. Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler.

Çıkardıkları sesler ve görüntüsüyle görenleri adeta büyülemektedir. Genellikle şehirlerde yaşayan bu kuş türü, kırlangıç kuşuyla benzediği için zaman zaman karıştırılmaktadır. Ebabil kuşu yaşam sürelerinin yüzde 90'ınını havada süzülerek geçirirler. Ebabil kuşlarının çok sayıda türü vardır.