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  • 11.11.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 10:16

Son dakika: 'da feci !

-Suruç kara yolunun 5. kilometresinde devrildi. da sürücü ile araçta bulunan (18) yaralandı. Durumu ağır olan Mesut Özçur, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ç. yönetimindeki 55 GY 114 plakalı otomobil, -Suruç kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.

da sürücü ile araçta bulunan (18) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mesut Özçur, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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