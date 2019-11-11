Alınan bilgiye göre, Mehmet Ç. yönetimindeki 55 GY 114 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mesut Özçur (18) yaralandı.





Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mesut Özçur, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



