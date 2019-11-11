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  • 11.11.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 15:53

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kampanyası! Hava yolu firması hazırladığı kampanya ile tüketicilere yeni bir fırsat sundu. 11 indirimlerine Pegasus da bir fırsat hazırladı. Pegasus'un indirim kampanyasının detayları araştırılıyor. ne zamana kadar devam edecek? Ekonomi sınıfı ile ortaya çıkan uygun uçak bileti fiyatlarını daha da ekonomikleştirmek adına çeşitli stratejiler geliştiren hava yolu firmalarına da low-cost hava yolları denir. Pegasus, bir low cost hava yolları firması olarak ekonomi sınıfı yolcuları için birçok ayrıcalık sunar.

Pegasus 11 euro bilet kampanyası nasıl yararlanılır?

Pegasus 11 euro bilet kampanyası! 11.11'de birçok firma kampanyalar hazırladı. Pegasus da 11 Kasım'da vatandaşlara güzel bir fırsat hazırladı.Kampanyada vergi hariç 11 euroya bilet fırsatı sunuyor. Peki Pegasus 11 euro bilet kampanyası ne zamana kadar devam edecek? Ekonomi sınıfı, ucuz uçak biletleri ile hava yolu seyahatini mümkün kılan bir uçuş paketidir. Hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşları için ekonomi sınıfı uçak biletleri satın alınabilir. Özel hizmet veren birkaç hava yolu şirketi hariç tüm hava yolu firmalarının ekonomi sınıfı bulunur.

Pegasus detayları şu şekilde açıkladı:

Satış Tarihi: 11-12 Kasım (Türkiye yerel saatine göre 11 Kasım 2019 saat 11:00'dan itibaren 12 Kasım 2019 saat 23:59'a kadar satışın ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.)

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