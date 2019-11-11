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  • 11.11.2019 23:18
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 23:18

'da bir kişi evinde ölü bulundu

'ın İskenderun ilçesinde 71 yaşındaki adamdan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Sağlık görevlileri tarafından kontrolleri yapılan 71 yaşındaki 'nün öldüğü belirlendi.

Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu

'ın İskenderun ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Orhan Gazi Mahallesi'nde ikamet eden 'den (71) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Eve kapıyı kırarak giren ekipler, Hacı Güllü'nün yerde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık görevlileri tarafından kontrolleri yapılan Hacı Güllü'nün öldüğü belirlendi.

Hacı Güllü'nün cesedi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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