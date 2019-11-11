Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac görevini yerine getirerek kutsal topraklardaki ziyaretlerini tamamlamak isteyen Müslümanlar, 2020 yılı hac kayıtlarını 11 Kasım'dan itibaren yapabilecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarının başladığını duyurdu. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac kayıt başvuru ve kayıt yenileme nasıl yapılır?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 hac ön kayıtları 11 Kasım - 13 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu tarihler arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla başvurular alınacak.

"İlk Defa Kayıt" yaptırmak isteyenler, Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Türkiye Finans, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalardan birine (İnternet bankacılığı (PTT Bank hariç) veya şubelerinden) 25.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra Diyanet'in "www.hac.gov.tr" adresinde yayınlanan ön kayıt linkinden e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla veya doğrudan e-devlet sistemi üzerinden ön kayıtlarını yapabileceklerdir.

HAC BAŞVURUSU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 tarihinde çekilecektir.