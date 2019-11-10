Bursa'da, yüksek miktarda kar payı vaadiyle 75 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil (39) ile 7 sanığın yargılandığı davada, bilirkişi raporu, mahkemeye ulaştı. 1050 yıla kadar hapsi istenen Mertgil'in, para toplama' yöntemiyle 78 kişiyi 19 milyon 402 bin 356 lira dolandırdığı belirtildi.
- Yaşam
- 10.11.2019
- Gazete
Ponzi Arzu’ya bin yıl hapis!
Bursa'da, yüksek miktarda kar payı vaadiyle 75 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil (39) ile 7 sanığın yargılandığı davada, bilirkişi raporu, mahkemeye ulaştı.
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