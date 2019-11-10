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’ya bin yıl hapis!

Bursa'da, yüksek miktarda kar payı vaadiyle 75 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan '' lakaplı Arzu Mertgil (39) ile 7 sanığın yargılandığı davada, bilirkişi raporu, mahkemeye ulaştı.

Ponzi Arzu’ya bin yıl hapis!
Bursa'da, yüksek miktarda kar payı vaadiyle 75 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil (39) ile 7 sanığın yargılandığı davada, bilirkişi raporu, mahkemeye ulaştı. 1050 yıla kadar hapsi istenen Mertgil'in, para toplama' yöntemiyle 78 kişiyi 19 milyon 402 bin 356 lira dolandırdığı belirtildi.

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