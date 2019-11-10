Manavgat'ın İsveçli özgür kızı polisi çileden çıkardı

Antalya'da kıyafetlerini çıkararak ara sokaklarda dolaşan, evlerin bahçe duvarlarına çıkan ve ağaçlardaki meyveleri koparan, etrafta koşuşturan İsveç uyruklu Anna Julıa Nygren, polis tarafından yakalandı. Kadın, pasaportu olmadığı için kendisini karakola götürmek isteyen ekiplere direnip zor anlar yaşattı. Nygren sonunda memleketine gönderildi.
- Yaşam
- 10.11.2019
- Gazete
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