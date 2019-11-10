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'de dipsiz skandal! Define kazısı için 'ün suyu tahliye edildi

'de 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı... Taşköprü Yaylası'nda bulunan ve doğal güzelliği ile görenleri etkileyen 'de bir süre önce altın olduğu dedikodusu yayıldı.

Dipsiz skandal!
Gümüşhane'de 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı... Taşköprü Yaylası'nda bulunan ve doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Dipsiz Göl'de bir süre önce altın olduğu dedikodusu yayıldı.

Bunun üzerine suyu çekilen gölde kazı çalışması başlatıldı. Gölün doğal güzelliği yok olurken, ortaya çıkan görüntü herkesin içini sızlattı. Bölge sakinlerinden Nuriye Dervişoğlu, "O göl yaylanın güzelliğiydi, yok oldu" diyerek dert yandı...



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'ün içler acısı hali tepkilere yol açtı.

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