Gümüşhane'de 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı... Taşköprü Yaylası'nda bulunan ve doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Dipsiz Göl'de bir süre önce altın olduğu dedikodusu yayıldı.
Bunun üzerine suyu çekilen gölde kazı çalışması başlatıldı. Gölün doğal güzelliği yok olurken, ortaya çıkan görüntü herkesin içini sızlattı. Bölge sakinlerinden Nuriye Dervişoğlu, "O göl yaylanın güzelliğiydi, yok oldu" diyerek dert yandı...
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Dipsiz Göl'ün içler acısı hali tepkilere yol açtı.
Bunun üzerine suyu çekilen gölde kazı çalışması başlatıldı. Gölün doğal güzelliği yok olurken, ortaya çıkan görüntü herkesin içini sızlattı. Bölge sakinlerinden Nuriye Dervişoğlu, "O göl yaylanın güzelliğiydi, yok oldu" diyerek dert yandı...
ÖNCE
SONRA
Dipsiz Göl'ün içler acısı hali tepkilere yol açtı.
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