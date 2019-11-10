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  • 10.11.2019 14:35
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 14:35

Beykoz'da otobüs kamyonla çarpıştı! 2 yaralı var

Kavacık'tan Ümraniye'ye doğru giden bir İETT otobüsü ile hafriyat kamyonu Çavuşpaşa mevkisinde çarpıştı. Kaza sonucu otobüste bulunan 2 yolcu yaralanırken, bölgedeki trafik bir süre aksadı.

Beykoz'da otobüs kamyonla çarpıştı

Beykoz'da otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavacık'tan Ümraniye istikametine giden ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen, 34 TN 2216 plakalı İETT otobüsü ile 34 FM 165 plakalı hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen nedenle Çavuşbaşı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otobüsteki 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Bölgedeki trafik bir süre aksadı.

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