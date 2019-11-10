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  • 10.11.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 10:29

Af ve nafaka yasası ne zaman çıkacak? İşte flaş gelişme

ve nafaka yasası milyonların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. . İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. Bu arada Başkan Erdoğan'ın nafaka ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenlemenin ikinci pakette yer aldığını açıklamasının ardından nafaka için detaylar ortaya çıktı. Peki, yasasında son durum nedir? Af ve nafaka yasası ne zaman yürürlüğe girecek? İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak?

Af ve nafaka yasası ne zaman çıkacak?

Af yasası ve nafaka yasası konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. MHP'nin gündeme getirdiği af yasasını bekleyen vatandaşlar yasanın ne zaman çıkacağını araştırıyor. Öte yandan süresiz nafakaya son verecek maddenin ikinci yargı paketinde yer alacağı bildirildi. Peki, genel af ve nafaka yasasında son durum nedir? İkinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? AK Parti'nin hukukçu kurmayları ile Adalet Bakanlığının hazırladığı 2. Yargı Paketi'nde nafaka ile icradan çocuk teslimine ilişkin düzenlemenin olup olmayacağı tartışılıyordu. Bu iki konunun ayrı bir paket yapılması da gündeme gelmişti.

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti.

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