Mobbingi işçi ispatlar Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Şefim istifa etmem için kötü davranıyor. Ayrılmam mümkün mü?

Mobbingin meydana gelebilmesi için; bir işçinin hedef alınarak, uzun süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansı engelleyen veyahut olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışların uygulanması gerekir. Mobbing sayılmayan kötü muameleler kimi zaman işçiye iş akdinin haklı nedenle fesih imkanı verse de mobbing sayılmayacaktır. İşçi mobbinge uğradığını ispatlamakla yükümlü olduğundan, uygulanan davranışı ispatladığına inandığı her türlü yasal delili, belgeyi toparlamaya çalışmalı özellikle yaşanılan olaylara şahit olan iş arkadaşlarının şahitlik yapmasını talep etmelidir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL



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