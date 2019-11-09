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  • 09.11.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 11:25

'da 2 konteyner alev alev yandı

İstanbul 'da inşaat şirketine ait iki konteyner alev alev yandı. da ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Bağcılar'da panik anları! Alev alev yandı

Yavuz Selim Mahallesi'nde sabah saatlerinde cadde üzerinde bulunan inşaat şirketine ait konteynerda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, tüm konteyneri sardı. Alevler kısa sürede yanındaki konteynere de sıçradı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.


KONTEYNERLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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