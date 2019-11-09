Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerindeki kıyafetleri çıkararak ara sokaklarda dolaşan, evlerin bahçe duvarlarına çıkan ve ağaçlardaki meyveleri koparan, etrafta koşuşturan genç kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Üç gün boyunca vatandaş tarafından şüpheli hareketleri sebebiyle dfalarca polise ihbarda bulunulan kadın, pasaportu olmadığı için kendisini karakola götürmek isteyen polislere direnip zor anlar yaşattı.