Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerindeki kıyafetleri çıkararak ara sokaklarda dolaşan, evlerin bahçe duvarlarına çıkan ve ağaçlardaki meyveleri koparan, etrafta koşuşturan genç kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Üç gün boyunca vatandaş tarafından şüpheli hareketleri sebebiyle dfalarca polise ihbarda bulunulan kadın, pasaportu olmadığı için kendisini karakola götürmek isteyen polislere direnip zor anlar yaşattı.
Antalya Manavgat'ta "İsveçli özgür kız" polisi çileden çıkardı
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki "İsveçli özgür kız" polisi çileden çıkardı. Üzerindeki bazı kıyafetleri çıkararak ara sokaklarda dolaşan, evlerin bahçe duvarlarına çıkan ve bahçedeki meyveleri koparan, etrafta koşuşturan genç kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Zaman zaman polisten koşarak kaçmaya çalışan kadın yakalandığında gözaltına alınmamak için direndi. Pasaportu bulunamayan ve 1 aydır Manavgat'ta olduğu belirlenen İsveçli gizemli turist polis tarafından memleketine geri gönderildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerindeki kıyafetleri çıkararak ara sokaklarda dolaşan, evlerin bahçe duvarlarına çıkan ve ağaçlardaki meyveleri koparan, etrafta koşuşturan genç kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Üç gün boyunca vatandaş tarafından şüpheli hareketleri sebebiyle dfalarca polise ihbarda bulunulan kadın, pasaportu olmadığı için kendisini karakola götürmek isteyen polislere direnip zor anlar yaşattı.
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