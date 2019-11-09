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  • 09.11.2019 10:45
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 10:50

Manavgat'ta "li özgür kız" polisi çileden çıkardı

'nın Manavgat ilçesindeki "li özgür kız" polisi çileden çıkardı. Üzerindeki bazı kıyafetleri çıkararak ara sokaklarda dolaşan, evlerin bahçe duvarlarına çıkan ve bahçedeki meyveleri koparan, etrafta koşuşturan genç kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Zaman zaman polisten koşarak kaçmaya çalışan kadın yakalandığında gözaltına alınmamak için direndi. Pasaportu bulunamayan ve 1 aydır Manavgat'ta olduğu belirlenen İsveçli gizemli turist polis tarafından memleketine geri gönderildi.



Antalya'nın Manavgat ilçesinde üzerindeki kıyafetleri çıkararak ara sokaklarda dolaşan, evlerin bahçe duvarlarına çıkan ve ağaçlardaki meyveleri koparan, etrafta koşuşturan genç kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Üç gün boyunca vatandaş tarafından şüpheli hareketleri sebebiyle dfalarca polise ihbarda bulunulan kadın, pasaportu olmadığı için kendisini karakola götürmek isteyen polislere direnip zor anlar yaşattı.

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