Vatandaşlar Mevlid Kandili'ne ulaşmanın sevincini yaşıyor. Mevlid Kandili bugün tüm yurtta idrak ediliyor. Vatandaşlar bu özel günde ibadetlerini yerine getiriyor. Bu özel günde vatandaşların araştırdıkları arasında "salavat" yer alıyor. Peki, Salavat nasıl getirilir? Mevlit Kandili'nde kaç salavat getirilmelidir? Salavatın anlamı nedir? İşte detaylar...

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) anmak, O'na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salevat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam demektir.

MEVLİT KANDİLİ'NDE KAÇ SALAVAT GETİRİLMELİDİR?

Mevlid Kandili'nde Salavat getirmenin bir sayısı bulunmamaktadır.

Salavat: "Âllâhümme salli alâ Muhammed."

Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." demektir.

SALAVAT İLE İLGİLİ AYET

Âyet-i kerimede buyrulur:

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü'minler, siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

Cenâb-ı Hak ve sayılarını O'ndan başka kimsenin bilemediği melekleri, Peygamber Efendimize -sallâllâhu aleyhi ve sellem- devamlı salât etmektedirler. O hâlde biz de hayatımızın her ânında Resûlullah'ı -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hatırlamalı, O'na tam mânâsıyla teslîm olmalı ve çokça salât ü selâm göndermeliyiz. Zira "İsim, müsemmâyı celbeder." hakîkati mûcibince her salevât-ı şerîfe, bize Peygamber Efendimizin -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yüksek ahlâkını, müstesnâ fazîletlerini hatırlatarak Oʼnunla kalbî irtibâtımızı daha canlı tutmamızı temin eder.