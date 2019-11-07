Her hafta belirli günlerde Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleştirilen şans oyunlarının sonuçları çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Perşembe günü saat 21.15'te çekilen Süper Loto sonuçları için heyecan son buldu. Bayilerden bugün Süper Loto oynayanlar heyecanla sonuçları bekliyordu. Milli Piyango İdaresi mpi.gov.tr'den canlı olarak yapılan çekilişlerin ardından Süper Loto 7 Kasım çekiliş sonuçlarını açıklandı.
7 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto sonucu: 3 - 6 - 16 - 19 - 28 - 45
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