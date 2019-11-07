Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 07.11.2019 21:14
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 21:17

7 Kasım MPİ çekiliş sonuçları duyuruldu! 2. kez devreden 4 milyon 673 lira olarak açıklandı

31 Ekim Perşembe günü yapılan çekilişlerde 4 milyon 673 liralık ikramiye 2. kez bu haftaya devretti. Devir işleminin ardından sonuçları merak ediliyor. Bugün bayilerden Süper Loto oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Geçen haftaki büyük ikramiye devrinin ardından gözler şimdi haftanın sonuçlarında. İşte merakla beklenen 7 Kasım ...

7 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

Her hafta belirli günlerde Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleştirilen şans oyunlarının sonuçları çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Perşembe günü saat 21.15'te çekilen Süper Loto sonuçları için heyecan son buldu. Bayilerden bugün Süper Loto oynayanlar heyecanla sonuçları bekliyordu. Milli Piyango İdaresi mpi.gov.tr'den canlı olarak yapılan çekilişlerin ardından Süper Loto 7 Kasım çekiliş sonuçlarını açıklandı.

7 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 3 - 6 - 16 - 19 - 28 - 45

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleri7 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu! 2. kez devreden 4 milyon 673 lira olarak açıklandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri