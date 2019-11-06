Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patladığı öne sürülen minibüs takla attı. Kazada minibüste bulunanlardan bazıları yaralandı
Kaza saat 18.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametine giden minibüs, tekerleğinin patlamasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, minibüste bulanan yaralılara müdahale ediyor.
Riva Kavşağı'nda minibüs devrildi, yaralılar var
Son dakika haberine göre Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patladığı öne sürülen minibüs takla attı. Kazada minibüste bulunanlardan bazıları yaralandı.
Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patladığı öne sürülen minibüs takla attı. Kazada minibüste bulunanlardan bazıları yaralandı
- Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak?
- Korku dolu anlar! Yolcu dolu otobüs alev alev yandı
- Meteoroloji'den son dakika sis ve rüzgar uyarısı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.