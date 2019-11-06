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  • 06.11.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 16:50

ne zaman takılır? Zorunlu ne zaman başlayacak? İşte tarihler

Belirtilen tarihler aralığında takmak zorunlu hale getirildi. Kış döneminde milyonlarca kişi için büyük önem taşıyor. Ülke genelindeki milyonlarca sürücü kış aylarının gelmesiyle birlikte kış lastiği hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında " ne zaman takılır?" sorusu yer alıyor. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? İşte tarihler...

Kışlık lastik ne zaman takılır? Kasım ayının başlarında olduğumuz şu günlerde kış lastiği hakkında araştırmalar artış gösterdi. Araç sahipleri kış lastiğinin ne zaman takılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Olumsuz hava koşullarına karşı zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere ise para cezası kesiliyor. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? İşte kış lastiği uygulamasına dair detaylar...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak. Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.

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