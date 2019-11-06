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için evinin merdiveni yıkılacak

'ın Kozlu ilçesine bağlı Kargalar köyünün muhtarı, merdivenin sinin yolu işgal ettiği için yıkılmasını istedi… Engelli oğluyla yaşayan aile, bu duruma isyan etti.

53’lük skandal
Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Kargalar köyünde, zihinsel engelli oğluyla yaşayan Gülnaz Ardıç'ın (59) evine çıkılan, 8 basamaklı merdivenin, muhtarlığın açtığı yolu işgal ettiği gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Evinin önünden geçecek yolun yeteri kadar geniş olduğunu belirten Ardıç, karara tepki gösterdi. Muhtar Mehmet Kocagöz ise Kozlu Kaymakamlığı'nca merdivenin yıkımına karar verildiğini, aile için yeni merdiven yapacaklarını söyledi.



Ardıç, "Merdiveni yıkmak istiyorlar. Burası küçüktü. İki insan birlikte geçemiyordu. Ben yola karşı çıkmadım. Ben nereden çıkacağım bu eve?" dedi. Sosyal medyada muhtara tepki yağdı…

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