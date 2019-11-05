Vapur sapığına dava açıldı

İstanbul Karaköy-Kadıköy vapurunda 2 kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen Rıza E. hakkında 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli E, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
İstanbulKaraköy-Kadıköy vapurunda 2 kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen RızaE. hakkında 3ay 15 günden 3yıl 6 aya kadarhapis istemiyledava açıldı.Şüpheli E, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
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