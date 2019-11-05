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Vapur sapığına dava açıldı

 Karaköy-Kadıköy vapurunda 2 taciz ettiği iddia edilen E. hakkında 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. E, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Vapur sapığına dava açıldı
İstanbul Karaköy-Kadıköy vapurunda 2 taciz ettiği iddia edilen Rıza E. hakkında 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. E, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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