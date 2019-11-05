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  • 05.11.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 10:33

Uçuruma yuvarlanan kadın "pes" dedirtti: Telefonumu bulmadan beni kurtarmayın

'da Uludağ eteklerinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan kadın, kendisini kurtarmaya gelen ekiplere düşürdüğü cep telefonunu arattı. Cep telefonunu bulunduktan sonra sedyeye bağlanan kadın, , polis ve itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi yolundaki ormanlık alanda bir kadının "imdat" çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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