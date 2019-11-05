Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik dev operasyon düzenlendi. Polis helikopteri, drone ve özel harekat polislerinin de desteğiyle 25 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
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Gaziantep’te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu! 850 polisle evlerde eş zamanlı aramalar yapıldı
Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik dev operasyon düzenlendi. Polis helikopteri, drone ve özel harekat polislerinin de desteğiyle 25 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik dev operasyon düzenlendi. Polis helikopteri, drone ve özel harekat polislerinin de desteğiyle 25 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
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