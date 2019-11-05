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  • 05.11.2019 20:22
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 20:22

’te helikopter destekli operasyonu! 850 polisle evlerde eş zamanlı aramalar yapıldı

’te tacirlerine yönelik dev operasyon düzenlendi. Polis helikopteri, drone ve özel harekat polislerinin de desteğiyle 25 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

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