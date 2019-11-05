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  • 05.11.2019 16:22
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 16:22

Dilenerek milyoner oldu! nin mal varlığı dudak uçuklattı

'ta polis ve zabıta ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda gözaltına alınan 32 yaşındaki kadın gayrimenkul zengini çıktı. Dilenci kadın 153 TL idari para cezası kesilmesinin ardından memleketine gönderilmek üzere otogara bırakıldı.

Dilenerek milyoner oldu! Mal varlığı dudak uçuklattı

'ta polis ve zabıta ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonunda yakalanan 32 yaşındaki kadın gayrimenkul zengini çıktı. Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde vatandaşlardan para toplayan yüzde 65 görme engelli Hülya Kök (32), polis ve zabıta ekiplerince gözlem altına alındı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde yapılan kontrollerde üzerinden bir miktar para çıkan kadının mal varlığı sorgusunda, Osmaniye'de 1 adet ev, Nurdağı ilçesinde 2 adet ev ile 2 adet üzerine kayıtlı iş makinesi çıktı. Polis ve zabıta ekiplerince dilenci kadın, 153 TL idari para cezası kesilmesinin ardından ekip aracıyla memleketine gönderilmek üzere otogara bırakıldı.

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