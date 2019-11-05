Belki yaşıyordur Küçük İsmail’e araba çarptı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yavrusunun cenazesini alan acılı anne, “Oğlumu görmek istiyorum. Belki yaşıyordur” diye ağladı.

Isparta'da yaşayan Fatma Erdoğan, önceki gün 3.5 yaşındaki oğlu İsmail Mert'i yanına aldı. Tayini Hakkari'ye çıkan uzman çavuş kardeşi Fatih Akyüz'ü uğurlamak için Antalya'ya gitti. Ancak uğurlamadan sonra yolun karşısına geçmek isteyen anne oğula, M.G'nin kullandığı otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.







Ölmeden önce son kare



ERDOĞAN ÖZTÜRK

yaşayan, önceki gün 3.5 yaşındaki oğlu'i yanına aldı.Ancak uğurlamadan sonra yolun karşısına geçmek isteyen anne oğula,'nin kullandığı otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Ölmeden önce son kare TÜM MANŞETLER