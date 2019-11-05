Belki yaşıyordur

Isparta'da yaşayan Fatma Erdoğan, önceki gün 3.5 yaşındaki oğlu İsmail Mert'i yanına aldı. Tayini Hakkari'ye çıkan uzman çavuş kardeşi Fatih Akyüz'ü uğurlamak için Antalya'ya gitti. Ancak uğurlamadan sonra yolun karşısına geçmek isteyen anne oğula, M.G'nin kullandığı otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Ölmeden önce son kare
ERDOĞAN ÖZTÜRK
Ölmeden önce son kare
ERDOĞAN ÖZTÜRK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.