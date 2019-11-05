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Belki yaşıyordur

Küçük İsmail’e araba çarptı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yavrusunun cenazesini alan acılı anne, “Oğlumu görmek istiyorum. Belki yaşıyordur” diye ağladı.

Belki yaşıyordur
Isparta'da yaşayan Fatma Erdoğan, önceki gün 3.5 yaşındaki oğlu İsmail Mert'i yanına aldı. Tayini Hakkari'ye çıkan uzman çavuş kardeşi Fatih Akyüz'ü uğurlamak için Antalya'ya gitti. Ancak uğurlamadan sonra yolun karşısına geçmek isteyen anne oğula, M.G'nin kullandığı otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



Ölmeden önce son kare

ERDOĞAN ÖZTÜRK

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