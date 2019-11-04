Yürek dayanmaz

Antalya Kepez'de Zehra Demir (19), erkek arkadaşı Süleyman Taruk'tan (18) ayrıldı. Ancak Süleyman Taruk, genç kızın peşini bırakmadı. Geçen yıl 28 Eylül'de genç kızın evine gidip tehditler yağdırdı. Genç kız 4'üncü kattaki odasının penceresinden atlayıp canına kıydı. Sadece 6 gün tutuklu kalan Taruk hakkında 'İntihara yönlendirme' suçundan müebbet hapsi istemiyle dava açıldı. Davanın son duruşması geçtiğimiz gün yapıldı.
Taruk'un cinayetten tutuklanma talebi, mahkeme tarafından 7'nci kez reddedilince acılı anne Gülten Demir, dayanamadı: "Bu yaşananlara hangi anne yüreği dayanır. Biz adalet tecelli edene dek hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz."
Zehra Demir, eski sevgilisinin tehditlerine dayanamayıp intihar etti.
Acılı anne baba, kızlarının katilinin tutuklanıp cezasını çekmesini istedi.
Taruk'un cinayetten tutuklanma talebi, mahkeme tarafından 7'nci kez reddedilince acılı anne Gülten Demir, dayanamadı: "Bu yaşananlara hangi anne yüreği dayanır. Biz adalet tecelli edene dek hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz."
Zehra Demir, eski sevgilisinin tehditlerine dayanamayıp intihar etti.
Acılı anne baba, kızlarının katilinin tutuklanıp cezasını çekmesini istedi.
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