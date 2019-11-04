Skandal yuvası

İzmir Bayraklı'da bir anaokulu öğretmeni N.D.G., 5 yaşındaki S.T.A. ve sınıftaki iki öğrencisinin ders için gerekli olan klasörleri getirmediğini fark etti. Çocukların fotoğraflarını çekip, durumu veli WhatsApp grubuna gönderdi. S.T.A'nın annesi G.A. ise klasör getirmeyen çocukların fotoğraflarının grupta ifşa edildiğini ve üç çocuğun tecrit edildiğini söyledi. "Bu uygulamayı tekrarlamazsanız sevinirim. Unutmuş olabiliriz. Sorumlusu velilerdir. Üç çocuğu ayırıp fotoğraf çekip tecrit etmeniz hiç de hoş bir davranış olmamış" dedi. Durumu yargıya taşıyacağını söyledi.
- Yaşam
- 04.11.2019
- Gazete
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