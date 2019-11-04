İşveren iddialarını ispatlamalı

Küçük bir işletmem var. Haklı da olsam iş davalarını kaybediyorum. En son hırsızlık yaptığı için kovduğum işçiye dahi tazminat ödemek zorunda kaldım. İş davalarını hep işçiler mi kazanır?
İşçi alacaklarına ilişkin davalarda hukukumuzdaki "güçlüye karşı zayıfı koruma" prensibi gereği, işverenin sorumlulukları fazladır. Örneğin, işveren iddialarını yazılı belgelerle ispatlamak zorundayken, işçinin tanık dinletmesi yeterlidir. Ayrıca iş ilişkisi devam ediyorken de işverenin birçok sorumluluğu vardır. İşveren, işçinin özlük dosyasını eksiksiz şekilde tutmalı, yıllık izinler için yazılı evrak almalı, bordrolarını imzalatmalı, fazla mesai yaptırıyorsa ücretlerini ödemeli ve mesaileri bordrolara yansıtmalıdır. Yine işveren, çalışanını gerçek maaşı üzerinden sigortalamalı, maaşını bankaya yatırmalıdır. İşveren, kıdem tazminatı ödemeksizin iş akdini feshedecekse, mutlaka haklı fesih nedenlerinden birine dayanmalı, iş akdini bu fesih nedenini öğrendiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde feshetmeli ve noter vasıtasıyla iş akdinin hangi gerekçeyle feshedildiğini yazılı şekilde bildirmeli ve doğru bir işten çıkış kodu ile de feshi sonlandırmalıdır. Bunlardan birini atlayan işveren, haklı da olsa tazminat ödeyebilir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
İşçi alacaklarına ilişkin davalarda hukukumuzdaki "güçlüye karşı zayıfı koruma" prensibi gereği, işverenin sorumlulukları fazladır. Örneğin, işveren iddialarını yazılı belgelerle ispatlamak zorundayken, işçinin tanık dinletmesi yeterlidir. Ayrıca iş ilişkisi devam ediyorken de işverenin birçok sorumluluğu vardır. İşveren, işçinin özlük dosyasını eksiksiz şekilde tutmalı, yıllık izinler için yazılı evrak almalı, bordrolarını imzalatmalı, fazla mesai yaptırıyorsa ücretlerini ödemeli ve mesaileri bordrolara yansıtmalıdır. Yine işveren, çalışanını gerçek maaşı üzerinden sigortalamalı, maaşını bankaya yatırmalıdır. İşveren, kıdem tazminatı ödemeksizin iş akdini feshedecekse, mutlaka haklı fesih nedenlerinden birine dayanmalı, iş akdini bu fesih nedenini öğrendiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde feshetmeli ve noter vasıtasıyla iş akdinin hangi gerekçeyle feshedildiğini yazılı şekilde bildirmeli ve doğru bir işten çıkış kodu ile de feshi sonlandırmalıdır. Bunlardan birini atlayan işveren, haklı da olsa tazminat ödeyebilir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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