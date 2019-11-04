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'te bir kadın, dayısının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü

 Pendik'te dün (33) halasının kızı K'nin (49) evine gitti. Bir süre sonra ikili kavga etti. Genç kadın, silahla kuzenine iki el ateş etti. Adam hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Şirin K. "2.5 yıldır Cezmi İşlen ile ilişkim vardı. Eşimden ayrılmamı isteyince kavga ettik" dedi.

Şirin değil!
İstanbul Pendik'te dün (33) halasının kızı K'nin (49) evine gitti. Bir süre sonra ikili kavga etti. Genç kadın, silahla kuzenine iki el ateş etti. Adam hayatını kaybetti.



Gözaltına alınan Şirin K. "2.5 yıldır Cezmi İşlen ile ilişkim vardı. Eşimden ayrılmamı isteyince kavga ettik" dedi.

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