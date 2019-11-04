İstanbul Pendik'te dün Cezmi İşlen (33) halasının kızı Şirin K'nin (49) evine gitti. Bir süre sonra ikili kavga etti. Genç kadın, silahla kuzenine iki el ateş etti. Adam hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Şirin K. "2.5 yıldır Cezmi İşlen ile ilişkim vardı. Eşimden ayrılmamı isteyince kavga ettik" dedi.
Gözaltına alınan Şirin K. "2.5 yıldır Cezmi İşlen ile ilişkim vardı. Eşimden ayrılmamı isteyince kavga ettik" dedi.
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