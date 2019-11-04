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  • 04.11.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 09:35

? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet tarihi duyurdu

Hacca, gelecek yıl gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, ön kayıtların ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinden yapılan duyuruda kayıtların kasım ayında başlayacağı aktarıldı. Peki, ? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac kayıtları ne zaman? Hac görevini yerine getirerek kutsal topraklardaki ziyaretlerini tamamlamak isteyen Müslümanlar, 2020 yılı hac kayıtlarının hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarının alınacağı tarihi duyurdu. Peki, hac kayıtları ne zaman? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 hac ön kayıtları 11 Kasım - 13 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu tarihler arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla başvurular alınacak.

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 tarihinde çekilecektir.

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