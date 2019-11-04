Hac kayıtları ne zaman? Hac görevini yerine getirerek kutsal topraklardaki ziyaretlerini tamamlamak isteyen Müslümanlar, 2020 yılı hac kayıtlarının hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarının alınacağı tarihi duyurdu. Peki, hac kayıtları ne zaman? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 hac ön kayıtları 11 Kasım - 13 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu tarihler arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla başvurular alınacak.

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 tarihinde çekilecektir.