Dertlilere 'Canan'

Osmaniye'de çiğ köfte bayii işleten Canan Baysal, derdini anlatan ve adres soran esnaftan sıkıldı. Dükkanına 'dert dinlenir' yazılı fiyat tarifesi astı. Aile sorunlarına 3, aşk sorunlarına 5, iş yeri sorunlarına 4, havadan sudan sorunlara 5 ve tarif soranlara 1 lira masraf çıkardı. Baysal, fiyat tarifesinden sonra artık daha az insanın dert anlattığını açıkladı. "İlanı astığımdan beri ücret vereyim deyip sorununu anlatan müşteriye de şahit oldum" ifadesini kullandı.
- Yaşam
- 04.11.2019
- Gazete
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