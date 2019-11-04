'Bilge' insan!

Ordu Ünye'de geçtiğimiz günlerde sağanak yağmur vardı. Barınakta kalan köpekler, tel örgülü alanda bacaklarına kadar su içinde kaldı. 28 yaşındaki Bilge Almak ise hayvanların içler acısı halini internette paylaştı. Tepkilere neden olan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Hayvanlar hemen kurtarıldı. Genç hayvansever Almak, "Tepkiler çalışmaları hızlandırdı. Hayvanlar kurtarıldı. Belediyelerle işbirliği içinde çalışmamız gerekiyor" dedi.
YÜZLERCE HAYVANI KURTARMIŞTI
Sırılsıklam olan köpekler, yeni barınaklara yerleştirildi.
YÜZLERCE HAYVANI KURTARMIŞTI
Sırılsıklam olan köpekler, yeni barınaklara yerleştirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.