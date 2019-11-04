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'Bilge' insan!

Ünye'de geçtiğimiz günlerde vardı. Barınakta kalan köpekler, tel örgülü alanda bacaklarına kadar su içinde kaldı. 28 yaşındaki ise hayvanların içler acısı halini te paylaştı. neden olan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Hayvanlar hemen kurtarıldı. Genç hayvansever Almak, "Tepkiler çalışmaları hızlandırdı. Hayvanlar kurtarıldı. Belediyelerle işbirliği içinde çalışmamız gerekiyor" dedi.

'Bilge' insan!
Ordu Ünye'de geçtiğimiz günlerde vardı. Barınakta kalan köpekler, tel örgülü alanda bacaklarına kadar su içinde kaldı. 28 yaşındaki ise hayvanların içler acısı halini te paylaştı. neden olan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Hayvanlar hemen kurtarıldı. Genç hayvansever Almak, "Tepkiler çalışmaları hızlandırdı. Hayvanlar kurtarıldı. Belediyelerle işbirliği içinde çalışmamız gerekiyor" dedi.



YÜZLERCE HAYVANI KURTARMIŞTI
Sırılsıklam olan köpekler, yeni barınaklara yerleştirildi.

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