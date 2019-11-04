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Asfaltı ağlattı

Salihli'de yaşayan 26 yaşındaki Halide Su Yüksel, gönül verdi. Bir yandan müzik öğretmenliği yapıp bir yandan da pistlerdeki başarısını gösterdi. Şimdi de otomobil sporlarıyla ilgilenen Halide Su Yüksel, hedefinin dünya pistleri olduğunu söyledi.

Asfaltı ağlattı
Manisa Salihli'de yaşayan 26 yaşındaki Halide Su Yüksel, gönül verdi. Bir yandan müzik öğretmenliği yapıp bir yandan da pistlerdeki başarısını gösterdi. Şimdi de otomobil sporlarıyla ilgilenen Halide Su Yüksel, hedefinin dünya pistleri olduğunu söyledi. Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen "TOSFED Yıldızını Arıyor" yarışında direksiyon başına ve kadınlarda en iyi dereceyi elde eden başarılı sporcu, 2020'deki Ralli Şampiyonası'na katılacağını belirtti.

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