Asfaltı ağlattı

Manisa Salihli'de yaşayan 26 yaşındaki Halide Su Yüksel, motor sporlarına gönül verdi. Bir yandan müzik öğretmenliği yapıp bir yandan da pistlerdeki başarısını gösterdi. Şimdi de otomobil sporlarıyla ilgilenen Halide Su Yüksel, hedefinin dünya pistleri olduğunu söyledi. Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen "TOSFED Yıldızını Arıyor" yarışında direksiyon başına ve kadınlarda en iyi dereceyi elde eden başarılı sporcu, 2020'deki Türkiye Ralli Şampiyonası'na katılacağını belirtti.
- Yaşam
- 04.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.