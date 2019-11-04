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  • 04.11.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 16:40

'da sine sokak ortasında kurşun yağdırdı

''da, Abdullah P., yolda karşılaştığı husumetli olduğu i tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaçan kayınbirader polis tarafından aranıyor.


Olay, dün öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah P., yürürken ismi öğrenilemeyen ve aralarında husumet olduğu iddia edilen i ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kayınbirader, üzerindeki tabancayı çekip, Abdullah P.'yi bacağından vurdu.



İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Abdullah P.'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu iyi olan yaralı tedaviye alınırken, kaçan kayınbirader polis tarafından aranıyor.

Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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