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  • 03.11.2019 15:08
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 15:08

'den son dakika 5 il için kuvvetli yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika duyuruya göre yarın ülke genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı bildirildi. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçeleri için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte 4 Kasım 2019 Pazartesi tahminleri...

Meteoroloji'den son dakika 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

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