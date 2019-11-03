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  • 04.11.2019 06:50
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 06:50

'den kahreden haber! Henüz 3 yaşındaydı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, oyun oynarken üzerine 2 tonluk demir bahçe kapısı devrilen 3 yaşındaki Eye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 yaşındaki Eymen'den acı haber!

Olay, saat 20.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Eye, bahçede oynadığı sırada, iddiaya göre, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir bahçe kapısı raydan çıkıp, üzerine devrildi.

Olayı gören Eye ailesi, Eymen'i kapının altından çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Eymen, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Eymen, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Eymen'in ölümü ailesini üzüntüye boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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