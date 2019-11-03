Olay, saat 20.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Eymen Eye, bahçede oynadığı sırada, iddiaya göre, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir bahçe kapısı raydan çıkıp, üzerine devrildi.

Olayı gören Eye ailesi, Eymen'i kapının altından çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Eymen, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Eymen, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Eymen'in ölümü ailesini üzüntüye boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.