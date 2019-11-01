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'da servis aracının altında kalan İskender'in annesinin feryatları yürek dağladı! "Hoşçakal canım oğlum..."

’da servisin altında kalarak can veren genç, Altınşehir Gençlik Spor’un forması ile uğurlandı. Anne ’ın feryatları yürekleri dağladı...

Ana feryat

Bursa Mudanya'da önceki gün korkunç bir yaşandı... Mehmet Akkökoğlu yönetimindeki minibüs kontrolden çıktı. Kaldırımda yürüyen lise öğrencileri İskender Şimşek (15) ile iki arkadaşına çarptı. Kazada, Şimşek ve arkadaşları yaralandı. Öğrenciler, ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerden , doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü tutuklandı. Talihsiz genç ise dün son yolculuğuna uğurlandı.



Cenazeye Şimşek'in ailesi, okuldan ve futbol takımından arkadaşları katıldı. Cami avlusunda Şimşek'in arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, daha önce eşinden boşanan annesi 'ın feryatları yürekleri dağladı: Hoşçakal canım oğlum...



Genç kaleci, milli formayı giymenin hayalini kuruyordu.

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