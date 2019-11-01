Bursa Mudanya'da önceki gün korkunç bir kaza yaşandı... Mehmet Akkökoğlu yönetimindeki minibüs kontrolden çıktı. Kaldırımda yürüyen lise öğrencileri İskender Şimşek (15) ile iki arkadaşına çarptı. Kazada, Şimşek ve arkadaşları yaralandı. Öğrenciler, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerden İskender Şimşek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü tutuklandı. Talihsiz genç ise dün son yolculuğuna uğurlandı.







Cenazeye Şimşek'in ailesi, okuldan ve futbol takımından arkadaşları katıldı. Cami avlusunda Şimşek'in arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, daha önce eşinden boşanan annesi Burcu Irmak'ın feryatları yürekleri dağladı: Hoşçakal canım oğlum...







Genç kaleci, milli formayı giymenin hayalini kuruyordu.



