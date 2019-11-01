Takvimler 8 Ocak 2003'ü gösteriyordu. İstanbul'da yaşayan Aliye İl, erkenden içinde nedensiz bir sıkıntıyla uyanmıştı. Telefonu çaldı, arayan ağabeyi Urfa'da İsmet yengelerinin vefat ettiğini söyleyince şoke olmuştu. Cenazeye ancak uçakla yetişebilirdi. Hayatında hiç uçağa binmemişti. Diyarbakır'a 18:35'te gidecek olan Konya uçağına Atatürk Havalimanı'ndan bindi. Urfa'ya karayoluyla geçecekti.
SON ANDA BİNMEDİLER
Soğuk sisli bir hava vardı. Uçak inişe geçtiğinde bir gürültü koptu. Çığlıklar ve havada uçuşan çantaları gördü. Uçak üç parçaya ayrılmıştı. Kendini pistin yanında sırtında koltukla yerde uzanmış halde buldu. Güçlükle kemeri çözdü, patlamadan ve yanan uçaktan kurtuldu. Ne olup bittiğini ertesi gün öğrendi. 75 kişi ölmüştü, onunla birlikte sadece 5 kişi kurtulmuştu. Diyarbakırspor Teknik Direktörü Ümit Kayıhan, futbolcular Şenol ve Deniz ile menajer Mustafa Akülke'nin uçağa binmekten son anda vazgeçtikleri ortaya çıktı.
ŞANSLI KOLTUK
Aliye İl, 21 B numaralı koltuktaydı. Uçak inişe geçtiğinde herkes emniyet kemerini çıkarmış, koridora geçmişti. O ise içinden gelen sesi dinlemiş ve kemerini çözmemişti. Böylece fırlayan koltukla birlikte enkazın dışına uçtu, kurtuldu.
Aliye İl uzun süren tedavi ve ameliyatların ardından yeniden hayata döndü.
Oyuncu Ali İl'in annesi ve İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar'ın da akrabası olan İl, "Yaşayacak günlerimiz varmış" diyor...
MUCİZE HAYATLAR-1
HAZIRLAYAN: TAYFUN ER
YARIN: KANSERİ DÖRT KEZ YENDİ...
SON ANDA BİNMEDİLER
Soğuk sisli bir hava vardı. Uçak inişe geçtiğinde bir gürültü koptu. Çığlıklar ve havada uçuşan çantaları gördü. Uçak üç parçaya ayrılmıştı. Kendini pistin yanında sırtında koltukla yerde uzanmış halde buldu. Güçlükle kemeri çözdü, patlamadan ve yanan uçaktan kurtuldu. Ne olup bittiğini ertesi gün öğrendi. 75 kişi ölmüştü, onunla birlikte sadece 5 kişi kurtulmuştu. Diyarbakırspor Teknik Direktörü Ümit Kayıhan, futbolcular Şenol ve Deniz ile menajer Mustafa Akülke'nin uçağa binmekten son anda vazgeçtikleri ortaya çıktı.
ŞANSLI KOLTUK
Aliye İl, 21 B numaralı koltuktaydı. Uçak inişe geçtiğinde herkes emniyet kemerini çıkarmış, koridora geçmişti. O ise içinden gelen sesi dinlemiş ve kemerini çözmemişti. Böylece fırlayan koltukla birlikte enkazın dışına uçtu, kurtuldu.
Aliye İl uzun süren tedavi ve ameliyatların ardından yeniden hayata döndü.
Oyuncu Ali İl'in annesi ve İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar'ın da akrabası olan İl, "Yaşayacak günlerimiz varmış" diyor...
MUCİZE HAYATLAR-1
HAZIRLAYAN: TAYFUN ER
YARIN: KANSERİ DÖRT KEZ YENDİ...
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