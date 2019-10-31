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  • 31.10.2019 22:10
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 22:45

Ülke genelinde araçlarda 'ışık donanımları denetimi' yapıldı... Yüzlerce araç trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde, araçların "na" yönelik özel denetim yapıldı. Denetimlerde, 43 bin 66 sürücüden 2 bin 391'inin ışık donanımını uygunsuz kullandığı belirlendi. Ayrıca 612 araç trafikten men edilirken, 270 sürücünün ehliyetine el konularak, belirlenen 6 bin 42 kurul ihlali hakkında işlem yapıldı.

EGM duyurdu! Yüzlerce araç trafikten men edildi...

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde, araçların "standart ışık donanımı ve mevzuata uygun ışık kullanımına" yönelik özel denetim yapıldı.

Kara yollarında seyir halinde bulunan araçlarda, standartlara aykırı ışık donanımları bulundurulduğu, trafik güvenliği ile can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde kullanıldığı yönünde tespit ve şikayetlerin artması üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde, standart ışık donanımı ve mevzuata uygun Işık kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

612 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Denetimlerde, 43 bin 66 sürücüden 2 bin 391'inin ışık donanımını uygunsuz kullandığı belirlendi.

Ayrıca 612 araç trafikten men edilirken, 270 sürücünün ehliyetine el konularak, belirlenen 6 bin 42 kurul ihlali hakkında işlem yapıldı.

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