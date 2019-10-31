Sunal ailesinin acı günü

Ünlü komedyen Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın annesi Sıdıka Yaman hayatını kaybetti. 92 yaşındaki Yaman için dün Afyonkarahisar'da cenaze töreni düzenlendi. Gül Sunal'ın oğlu Ali Sunal anneannesi için sosyal medya hesabından "Hoşçakal ananem mekanın cennet olsun" notunu paylaştı.
- Yaşam
- 31.10.2019
- Gazete
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