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Sunal ailesinin acı günü

Ünlü komedyen 'ın eşi 'ın annesi hayatını kaybetti. 92 yaşındaki Yaman için dün 'da cenaze töreni düzenlendi. Gül Sunal'ın oğlu anneannesi için hesabından "Hoşçakal ananem mekanın cennet olsun" notunu paylaştı.

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