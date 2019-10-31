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  • 01.11.2019 06:51
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 07:01

Son dakika: dikkat! ve 'dan sefer iptalleri

Son dakika haberine göre Olumsuz hava koşulları nedeniyle () ve Deniz Otobüsleri'nin () seferlerinden bazıları iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...

Yola çıkacaklar dikkat! Bu seferler iptal etti

'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy-Yenikapı- 07:50, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45, Büyükçekmece-Bursa 10:30 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.30 ve 13.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 10.00 ve 13.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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