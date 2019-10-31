Satılık flamingo

Konya'da Seyit D., avladığı yavru flamingoları satışa çıkarttı! Yakalandı. 20 flamingo doğaya salındı. 16 bin 760 TL cezası kesilen Seyit D.'nin yüzsüzlüğü bununla da kalmadı. Sosyal medyada "Amma abarttınız. Alt tarafı 20 flamingo. 20'si gitti, devamı duruyor, no problem" diye yazınca hakkında soruşturma açıldı.
- Yaşam
- 31.10.2019
- Gazete
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