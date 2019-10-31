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Satılık flamingo

'da D., avladığı yavru flamingoları satışa çıkarttı! Yakalandı. 20 flamingo doğaya salındı. 16 bin 760 TL cezası kesilen Seyit D.'nin yüzsüzlüğü bununla da kalmadı. " abarttınız. tarafı 20 flamingo. 20'si gitti, devamı duruyor, no problem" diye yazınca hakkında soruşturma açıldı.

Satılık flamingo
Konya'da D., avladığı yavru flamingoları satışa çıkarttı! Yakalandı. 20 flamingo doğaya salındı. 16 bin 760 TL cezası kesilen Seyit D.'nin yüzsüzlüğü bununla da kalmadı. " abarttınız. tarafı 20 flamingo. 20'si gitti, devamı duruyor, no problem" diye yazınca hakkında soruşturma açıldı.

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