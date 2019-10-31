Narenciye Festivali’nde geri sayım

Mersin'de bu yıl 1-3 Kasım'da 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında kente gelen yabancı dansçılar sokakları renklendirdi. Festivalin düzenleneceği alanda sahne alacak olan yabancı ülke dansçıları merkez Akdeniz Belediyesi önünde figürlerini sergiledi. Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park içinde 70 dönümlük alanda düzenlenecek olan festival kapsamında, tamamen narenciye ürünlerinden yapılan süslemelerin büyük bölümü de tamamlandı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, festivale 25 ülkeden 700 gösteri sanatçısının geleceğini söyledi.
- Yaşam
- 31.10.2019
- Gazete
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