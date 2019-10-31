Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy), gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy), gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbir olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, il geneli sağanak aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Demirköy ve Vize ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, il geneli sağanak aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla Kuzey ve Kıyı Ege'nin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzeybatısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu, yarın (cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu, yarın (cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu, yarın (cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde pus ve sisli, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde pus ve sisli, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile akşşam saatlerinden itibaren Amasya ve Çorum aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
HAKKARİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GAZİANTEP 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
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