Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy), gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile yurdun iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.





HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy), gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbir olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı ilçeleri (Demirköy ve Vize) ile İstanbul'un kuzeybatısında (Çatalca ve Arnavutköy, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, il geneli sağanak aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Demirköy ve Vize ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, il geneli sağanak aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla Kuzey ve Kıyı Ege'nin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

MERSİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzeybatısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu, yarın (cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu, yarın (cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu, yarın (cuma) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu





BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde pus ve sisli, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde pus ve sisli, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile akşşam saatlerinden itibaren Amasya ve Çorum aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

HAKKARİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GAZİANTEP 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ŞANLIURFA 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu