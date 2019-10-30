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  • 30.10.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 09:18

Ayvalık'ta Yunan adalarına gitmek isteyen 41 düzensiz yakalandı

Son dakika haberi... ’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen 41 düzensiz jandarma tarafından yakalandı.

Yunan adalarına kaçarken yakalandılar!
Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Tek Ev mevkiinde ormanlık alanda bir grup in yasa dışı yollardan 'ın Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yaptığını fark eden Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Asayiş Timleri harekete geçti.
Kongo, , Somali, Filistin ve Yemen uyruklu oldukları öğrenilen; 15 kadın, 7 çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmen sağlık kontrolünden geçirilip, insani yardımlar yapılmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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