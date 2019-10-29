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  • 29.10.2019 17:50
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 17:50

Son dakika: 'nın Pütürge ilçesinde vası i

Son dakika haberi... 'nın Pütürge ilçesinde, Yahya E. aralarında vası olduğu iddia edilen 'ı (78) tabancayla vurarak, öldürdü. E. kısa süre sonra polis tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.

Malatya'da kan davası cinayeti
Olay, öğleden sonra ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Yahya E., ilçe meydanında yürüdüğü sırada aralarında vası olduğu öne sürülen ile karşılaştı. Yahya E., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip Erdoğan'a ateşledi. Ağır yaralanan Ömer Erdoğan, ihbar üzerine gelen ambulansla Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğum bakıma alınan Erdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

TABANCAYLA YAKALANDI
E. ise kısa süre sonra polis tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Yahya E. gözaltına alınırken, Ömer Erdoğan'ın cansız bedeni Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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