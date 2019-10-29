Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 29.10.2019 20:14
  • Son Güncelleme: 29.10.2019 20:14

uygulaması olacak mı? Türkiye'de Kış saati bu yıl uygulanacak mı?

Ekim ayının son günlerinde olduğumuz şu günlerde Avrupa'da bu yılki uygulaması başladı. Avrupa'da kış saat uygulamasının başlamasıyla birlikte akıllara gelen sorulardan birisi Türkiye'de olacak mı sorusu oldu. Peki, Türkiye'de Kış saati bu yıl uygulanacak mı? İşte merak edilen bilgiler...

Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Ülkemizde 3 yıldır kullanılmayan uygulaması hakkında araştırmalar son dönemlerde artış gösterdi. Avrupa'da 2019 nın başlamasının ardından Türkiye'de kış saati uygulaması olacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, bu yıl Türkiye'de Kış saati bu yıl uygulanacak mı?

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Saatler bu sene geri alınmayacak. 2017 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede 2018 yılında kış saatine geçileceği açıklanmış, daha sonra yayımlanan kararla bu kararın yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat (yaz saati) uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.

YAZ SAATİ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEREDEN ÇIKMIŞTIR?

Dünya genelinde her yıl uygulanan 'Yaz saati' uygulamasının temelleri Benjamin Franklin'e kadar dayanmaktadır.

Amerikalı politikacı ve fizikçi olan Benjamin Franklin'in, ortaya attığı bu projenin ilk hali saatlerin 20 dakika ileri-geri alınmasıdır. Fakat bu durum altı yıl sonra, yani 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.

KIŞ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat (yaz saati) uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.

23 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren kış saatine geçileceği bildirilmişti.

Yayımlanan bu kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

Alınan bu karar göre, bu sene de saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKış saati uygulaması olacak mı? Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati bu yıl uygulanacak mı?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri