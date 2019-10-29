Ülkemizde 3 yıldır kullanılmayan kış saati uygulaması hakkında araştırmalar son dönemlerde artış gösterdi. Avrupa'da 2019 kış saati uygulamasının başlamasının ardından Türkiye'de kış saati uygulaması olacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, bu yıl Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Kış saati bu yıl uygulanacak mı?

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Saatler bu sene geri alınmayacak. 2017 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede 2018 yılında kış saatine geçileceği açıklanmış, daha sonra yayımlanan kararla bu kararın yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat (yaz saati) uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.

YAZ SAATİ-KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEREDEN ÇIKMIŞTIR?

Dünya genelinde her yıl uygulanan 'Yaz saati' uygulamasının temelleri Benjamin Franklin'e kadar dayanmaktadır.

Amerikalı politikacı ve fizikçi olan Benjamin Franklin'in, ortaya attığı bu projenin ilk hali saatlerin 20 dakika ileri-geri alınmasıdır. Fakat bu durum altı yıl sonra, yani 1916 yılında 20 dakikadan bir saate çıkarılmıştır.

KIŞ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat (yaz saati) uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.

23 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren kış saatine geçileceği bildirilmişti.

Yayımlanan bu kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

Alınan bu karar göre, bu sene de saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.