Fransa'da 90 yaşındaki bir kadının mutfağında asılı olan tablo, servet değerindeydi. Floransalı ünlü ressam Cimabue'nin 'Christ Mocked' (İsa ile Alay) adlı tabloq için önceki gün açık artırma düzenlendi. Eser, tam 24 milyon Euro'ya (yaklaşık 153 milyon TL) satılarak bir rekor elde etti.
- Yaşam
- 29.10.2019
- Gazete
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