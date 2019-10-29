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'da yaşlı bir duran tablo açık artırmada rekor kırdı

'da 90 yaşındaki bir olan tablo, servet değerindeydi. Floransalı ünlü ressam Cimabue'nin '' (İsa ile Alay) adlı tabloq için önceki gün açık artırma düzenlendi. Eser, tam 24 milyon 'ya (yaklaşık 153 milyon TL) satılarak bir rekor elde etti.

Para tablosu
Fransa'da 90 yaşındaki bir olan tablo, servet değerindeydi. Floransalı ünlü ressam Cimabue'nin '' (İsa ile Alay) adlı tabloq için önceki gün açık artırma düzenlendi. Eser, tam 24 milyon 'ya (yaklaşık 153 milyon TL) satılarak bir rekor elde etti.

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