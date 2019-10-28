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  • 28.10.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 10:03

ne zaman? 2019 hangi günler olacak?

ne zaman? Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 38. kez kapılarını açacak. Fuarın bu yıl ana teması 'Edebiyatımızda 50 Kuşağı' olacak. Heyecanla beklenen kitap fuarının tarihi belli oldu. Peki, ? 2019 hangi günler olacak?

TÜYAP kitap fuarı ne zaman?

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için geri sayım başladı. Yurt içi ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak. Peki, TÜYAP kitap fuarı ne zaman? 2019 38. Uluslararası İstanbul kitap fuarı hangi günler olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN?

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de düzenlenecek. 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuarın son günü 10 Kasım Pazar akşamı ise 19.00'da sona erecek.

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