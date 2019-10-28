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Otizmli Taylan'dan "mutlak" başarı

Otizmli genç, müzikteki başarısıyla herkese ilham verdi. , kusursuz kulağı ile duyduğu tüm sesleri notaya çevirdi. Otizmli genç, ’ı örnek aldığını söyledi.

Mutlak başarı
Otizmli genç, müzikteki başarısıyla herkese ilham verdi. 'da yaşayan 20 yaşındaki otizmli Taylan Hartavi, duyduğu her sesi notaya çevirebilen mutlak kulağa sahipti. 12 yaşındayken müziğe ilgisi keşfedilen Taylan, Devlet Konservatuarı'na girdi. Piyano ve keman gibi pek çok enstrümanı başarıyla çalabilen mutlak kulak Taylan, Fazıl Say'ı kendisine örnek aldığını söyledi. "Üniversiteli olduğum için mutluyum. Piyanist olacağım. Hayalim gibi başarılı piyanist olmak. Üniversitede güzel zaman geçiriyorum" dedi.



NOTALARIN PAPATYA'SI
Göğsümüzü kabartan bir diğer gencimiz de İzmirli Papatya Biter'di (12). ABD'nin kentindeki sanat merkezi 'da sahne almaya hazırlanan Biter, "Günde 3 saat piyano başındayım. Hayalim, akademik kariyerimi tamamlamak" dedi.

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