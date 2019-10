Otizmli Taylan'dan "mutlak" başarı

genç, müzikteki başarısıyla herkese ilham verdi. Antalya 'da yaşayan 20 yaşındaki otizmliduyduğu her sesi notaya çevirebilensahipti. 12 yaşındayken müziğe ilgisi keşfedilen Taylan, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Piyano ve keman gibi pek çok enstrümanı başarıyla çalabilen mutlak kulak Taylan,Üniversiteli olduğum için mutluyum. Piyanist olacağım. Hayalim Fazıl Say gibi başarılı piyanist olmak. Üniversitede güzel zaman geçiriyorum" dedi.kabartan bir diğergencimiz de İzmirliPapatya Biter'di (12).ABD'nin New York kentindeki sanat merkezi Carnegie Hall 'dasahne almaya hazırlananBiter, "Günde3 saat piyano başındayım.Hayalim, akademikkariyerimitamamlamak" dedi.